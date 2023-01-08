Простые ингредиенты и много начинки: как приготовить чизкейк "по-украински"

Если вы ценитель нежных, не слишком сладких привкусов с большим количеством начинки, то вам точно понравится этот рецепт. Этот чизкейк может стать вашим любимым, ведь одной порции хватает на несколько дней для всей семьи. Как готовить этот чизкейк "по-украински" рассказала фуд-блогерша Виктория.

Вам понадобятся:

Для теста:

Масло 140 г

Пудра сахарная 140 г

Соль – по вкусу

Яйца 2 шт

Разрыхлитель 2 ч.л.

Мука 280-300 г

Для начинки:

Сыр кисломолочный 5-9% 1 кг

Молоко 750 мл

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Яйца 3 шт

Пудра сахарная 240 г

Кукурузный крахмал 60 г

Соль по вкусу

Переходим к приготовлению:

В глубокую емкость кладем 140 г сливочного масла, желательно сразу взять мягкое (заблаговременно вытащите его из холодильника). Добавляем щепотку соли и 140 г сахарной пудры и разминаем вилкой. Лучше выбрать именно сахарную пудру, чтобы тесто получилось очень нежным и однородным.

Добавляем сюда же 2 яйца и тоже хорошо растираем. 2 чайные ложки разрыхлителя (примерно 7 г) также добавляем и размешиваем смесь. Добавляем половину муки и замешиваем тесто. Когда оно превратится в запятую, держащую форму, вытяните его на стол с мукой и продолжайте вымешивать, пока не получится хороший мягкий клубочек. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уложите в холодильник на время приготовления начинки.

Для начинки понадобится 1 кг кисломолочного сыра (если хотите, чтобы начинки было не так много, то делайте половину порции). К емкости с сыром добавляем 1 чайную ложку с горкой ванильного сахара, 3 яйца, 240 г сахарной пудры, щепотку соли и совсем немного молока, чтобы блендеру было проще перемолоть массу.

Постепенно взбивайте начинку блендером и понемногу добавляйте молока. В процессе добавьте 60 г кукурузного крахмала. Масса по текстуре и консистенции должна напоминать тесто для панкейков – мягкое, однородное, гладкое.

Разогрейте духовку на 170-180 градусов. Подготовьте противень, автор использует размер 35х30 см. Застелите его пергаментной бумагой и выложите тесто, осторожно распределяя его по всей плоскости противень. После этого всю массу для чизкейка постепенно вылейте на тесто. Поместите противень в разогретую духовку на 50-60 мин.

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