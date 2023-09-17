Простые шаги, чтобы спасти умирающую орхидею

Орхидея - многолетнее цветочное растение с вечнозелеными листьями. Это тропическое растение любит тепло и влажность. Ее можно выращивать в горшках как комнатное растение.

Существуют различные разновидности орхидей, но самой известной является фаленопсис. За этим растением легко ухаживать, но оно может увянуть, если за ним не ухаживать при надлежащих условиях.

Чтобы ухаживать за орхидеей и поддерживать ее в хорошем состоянии, необходимо знать условия ее роста. Иногда избыточный или недостаточный полив может быть роковым для вашего растения.

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Как спасти умирающую орхидею

Если вы заметили, что листья растения начали опадать, они могут входить в состояние покоя. Если листья желтеют, она была поражена болезнью. Темно-зеленое означает, что орхидеи не хватает света.

У умирающего растения будут меняться корни – они становятся мягкими, темнеют, или засыхают. Однако вы можете спасти свое растение, если у него остались здоровые корни.

Эксперты советуют для начала очистить корни орхидеи. Извлеките ее из горшка, удалите кусочки земли, прилипшие к корням. Затем промойте корни водой и отрежьте отмершие ростки. Оставьте только зеленые корни или зеленые кончики. Если гниль также поразила стебель, обрежьте его чуть ниже листьев и удалите обезвоженные или поврежденные листья и лепестки.

Пересадка орхидеи позволит вам дать вашему растению новый запас питательных веществ и со временем оно выкинет цветки. Новый субстрат лучше переложить в прозрачный пластиковый горшок, чтобы вы могли регулярно проверять состояние корней. Что касается почвы для горшков, то желательно, чтобы она состояла из кусочков коры, волокон древесного угля, мха-сфагнума или даже волокон древесного угля. Также не забудьте положить глиняные шарики на дно горшка, чтобы способствовать дренажу. Обязательно слегка полейте горшок, чтобы увлажнить почву, а только затем высаживайте орхидею.

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Чтобы ваше растение восстановилось и снова зацвело, вам нужно создать ему благоприятные условия для развития. Для этого поместите орхидею в светлое место, избегая попадания прямых солнечных лучей. Это фактически может сжечь листья вашего растения – отдавайте предпочтение полутени.

Держите горшки с орхидеями при температуре от 18 до 21 градуса тепла. Также горшки должны быть дальше от сквозняков, а также от источников тепла. А еще орхидея очень любит влажность. Поливайте ее дождевой или отстоявшейся водой комнатной температуры.

Также обязательно защитите свою орхидею от паразитов или вредителей, которые ее опустошают, таких как тля или мучнистый червец.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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