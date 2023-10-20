Простые советы, как вкусно запечь гуся с яблоками и тыквой

Осенью актуально готовить блюда с тыквой. Предлагаем попробовать приготовить гуся, которого фаршируют яблоками и кусочками тыквы.

Если вы хотите получить хрустящую корочку на мясе, то запекайте гуся в духовке в глубокой форме для выпечки. Чтобы мясо было мягким внутри, узнайте, что для этого нужно сделать.

Тушку гуся нужно помыть и вытащить из кожи остатки перьев. Если внутри остались внутренние органы, их лучше извлечь. Также нужно удалить жировые железы над шишкой и грудкой, а затем обрезать кончики крыльев, иначе они обгорят.

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Мариновать нужно так: его натирают извне и изнутри перцем, солью и любимыми специями. Можно использовать лимон или чеснок. Затем тушку заворачивают пищевой пленкой и оставляют на сутки в холодильнике. Чем дольше маринуется гусь (до двух суток), тем вкуснее будет корочка.

Тем временем подготовьте фарш. Для этого возьмите тыкву и яблоки кислых и твердых сортов. Их нужно помыть и нарезать большими кусочками. Для более яркого вкуса к тыкве можно добавить цедру из апельсина.

Вытяните замаринованную тушку и зубочисткой проколите кожу на грудках и бедрах. Зафаршируйте гуся яблоками и кусочками тыквы. Зашейте брюшко, чтобы начинка не выпала.

Возьмите форму для запекания, чтобы тушка гуся полностью поместилась в ней и не вылезала из бортиков. Гуся кладут брюшком вниз. Налейте воду на дно формы, наполнив ее наполовину.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму с гусем поставьте печься на 20 минут.

После – убавьте температуру до 150 градусов и выпекайте до 3 часов, ориентируйтесь на свою духовку и размер птицы. Чем больше тушка гуся, тем дольше ей нужно запекаться.

Если вы хотите, чтобы передняя часть также прожарилась, то за 30 минут до конца приготовления извлеките форму с гусем из духовки и переверните его. Снова поставьте запекаться.

Как проверить, готов ли гусь

Достаньте форму с мясом из духовки и осторожно острой зубочисткой проткните лапу или кожу под мышками гуся. Если из места прокола начнет вытекать бесцветный сок, то мясо готово, если у жидкости будет розовый или красноватый оттенок, мясу нужно еще немного времени, чтобы допечься.

Кстати, чтобы ускорить процесс запекания гуся, можно тушку завернуть в фольгу.

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