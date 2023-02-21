Простые способы почистить противень для духовки не повредив его

Если вы часто пользуетесь духовкой и не застилаете противень пергаментной бумагой, чтобы блюда не подгорали, то рано или поздно ваши противни либо потребуют замены, либо очень активного отмывания.

Чтобы очистить противень от остатков выпечки или блюд, нужно выбирать более бережные средства, чтобы не повредить их поверхность. С этим справляются некоторые народные способы.

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Попытайтесь воспользоваться только двумя ингредиентами, что, скорее всего, у вас есть в кухонном арсенале. Это пищевая сода и белый уксус.

Подготовьте пол стакана пищевой соды с теплой водой и небольшим количеством белого винного уксуса. Затем поставьте противень в кухонную раковину или душевую кабину и смажьте его тщательно подготовленным раствором.

Смазанный этим раствором противень должен простоять так в течение часа, затем вам нужно взять губку для мытья посуды и под струей теплой воды смыть устаревший пригорелый жир.

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