Протесты в Тбилиси: силовики используют водометы против митингующих (фото, видео)

В воскресенье вечером протесты возле парламента Грузии в Тбилиси и здания Общественного вещателя страны не утихают, демонстранты бросают камни и пиротехнику, а силовики используют водометы.

Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа".

Около 17:00 участники акции собрались возле здания Общественного вещателя Грузии, требуя отставки его руководства.

Впоследствии прессслужба президентки сообщила, что она планирует дать интервью Общественному вещателю во вторник или среду.

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Глава Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе заявил о насильственных действиях со стороны активных участников акции Возле парламента протестующие забросали силовиков пиротехникой и камнями.

По данным "Эхо Кавказа", массовые протесты и стычки между демонстрантами и полицией продолжаются уже четвертые сутки.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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