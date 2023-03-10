Проверьте документы: украинцам назвали условие, при котором загранпаспорт недействителен

Украинцев предупредили о важной смене. В частности, из-за нее загранпаспорт может быть признан недействительным.

Речь идет о документе, в котором имя и фамилия будут записаны не так, как в ID-карте. Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

В феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Из-за этого изменились требования к различной транслитерации данных в загранпаспорте и ID-карте.

В настоящее время действительным признается последний оформленный документ.

Читайте также: Какие документы нужны для выезда за границу с детьми

То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

"Просьба к гражданам проверить паспортные документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа, "Паспортного сервиса"", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали разрешается ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !