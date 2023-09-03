Проверьте срок годности: Какие вещи в доме следует немедленно избавиться

В каждом доме можно найти ряд сломанных или изношенных вещей, которые по каким-то причинам еще не оказались на свалке и продолжают занимать место.

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Кроме сломанных и испорченных вещей существуют еще другие предметы, которые следует проверить и, возможно, выбросить или заменить новыми, пишет Телеграф.

Губки для мытья посуды Обычно следует заменять губки хотя бы один раз в две недели. Однако многие используют их гораздо дольше, чем они заслуживают, и меняют только тогда, когда они уже совершенно не пригодны к использованию. Специи: Все открытые, но не использованные пакетики и баночки со специями лучше выбросить, если они лежат больше года. Специи теряют свое вкусовое качество и аромат со временем и могут не добавлять желаемого вкуса блюдам. Косметика: Многие косметические средства имеют длительный срок годности, но, открыв их, вы сокращаете этот срок. Некоторые виды косметики следует использовать не больше полугода, поскольку они могут потерять свою эффективность и безопасность для кожи со временем. Зубные щетки: Изменяйте щетки для чистки зубов не реже раза в три месяца. После этого времени их эффективность снижается, и они могут быть менее полезны для здоровья вашей полости рта. Лекарственные средства Многие лекарственные препараты имеют ограниченный срок годности. Поэтому регулярно проверяйте состав и дату окончания годности в вашей аптечке и выбрасывайте старые препараты, которые уже нельзя использовать. Ершик для унитаза: Хотя некоторые хозяйки умеют обновлять ершики для унитаза, по возможности этот предмет лучше менять регулярно. После длительного использования они могут стать менее эффективными и не давать ожидаемого результата.

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