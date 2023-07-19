"Проверяют пулями и гранатами": штурмовики производят зачистку лесополос на окраинах Бахмута (видео)
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские Штурмовые группы выбивают захватчиков с позиций.
В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады идут в наступление и зачищают лесополосы в окрестностях Бахмута. Видео работы опубликовано на канале подразделения в Telegram.
"Продвигаемся по лесополосам Донетчины. Каждый блиндаж в густой "зеленке" штурмовики проверяют пулями и гранатами", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что работают бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона в окрестностях Бахмута.
"Каждый выявленный оккупант, который будет сопротивляться – будет ликвидирован", – добавили в подразделении.
Точное время и место зачистки не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, вблизи поселка Зайцево в Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".
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