Провоцируют развитие деменции: названы топ-5 вредных для мозговой деятельности профессий

Физический труд может изнурять, и исследователи, проанализировав данные более 7 тысяч участников, обнаружили, что люди, работающие на физически тяжелых работах, имеют повышенный риск развития деменции или когнитивных расстройств.

Этот риск возрастает в зависимости от продолжительности и интенсивности физической нагрузки. Особенно уязвимы к этому риску следующие категории работников: продавцы, младший медицинский персонал, помощники по уходу, фермеры растениеводства, фермеры животноводства.

Исследователи также обнаружили, что проведение более 10 часов в день в сидячей позе может увеличивать риск деменции.

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В выводах исследования рекомендуется разрабатывать эффективные планы работы для людей, работающих в физически тяжелых профессиях, чтобы предотвратить когнитивные нарушения.

Авторы исследования объясняют, что большая физическая нагрузка может приводить к износу как тела, так и мозга, и влиять на когнитивные функции в пожилом возрасте. Важно выделять время на отдых. Труд в таких сферах, как инженерия, администрирование и преподавание может способствовать когнитивному развитию на протяжении всей жизни.

Напомним, ученые предполагали, как исчезнет Солнце.

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