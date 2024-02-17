ПС Украины уничтожили сразу три российских истребителя: Олещук рассказал подробности
ПС Украины уничтожили сразу три российских истребителя: Олещук рассказал подробности
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ликвидации сразу трех российских самолетов.
Утром на Восточном направлении подразделения Воздушных Сил были уничтожены:
- два истребителя-бомбардировщика Су-34
- один истребитель Су-35.
Смотрите видео: Аэроразведчики 72-й ОМБр уничтожили вражескую технику с помощью БПЛА
Об этом сообщается на телеграмм -канале ПС ВСУ.
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за сбитые российские самолеты на Восточном направлении.
Напомним, Сырский принял решение о выводе украинских войск из Авдеевки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!