Психологи назвали 5 признаков неудачного брака

Не все браки счастливы, и иногда развод становится единственным выходом. Однако, как определить, что отношениям уже конец и пора двигаться дальше? Мы поделимся пятью признаками, сигнализирующими о необходимости пересмотреть свой брак, информирует Ukr.Media.

Вы остаетесь вместе из-за детей.

Это одна из самых распространенных причин, почему пара продолжают жить вместе, несмотря на неудовлетворенность отношениями. Люди думают, что развод отрицательно отразится на детях и решают оставить семью вместе до тех пор, пока дети вырастут. Но это может нанести вред не только родителям, но и детям, которые испытывают проблемы в семье. Решение о разводе следует принимать, учитывая все обстоятельства и заботясь о благосостоянии всех членов семьи.

Вы безразличны друг к другу.

Если вы и ваш партнер уже давно не чувствуете взаимной привязанности, почти не общаетесь и не проводите вместе время, это признак того, что ваши отношения давно потеряли свою теплоту. Если вы не помните, когда последний раз были вместе наедине, разговаривали о важных вещах без ссор, или просто наслаждались порой вместе, то это может быть задуматься о разводе или походе к психологу.

В отношениях есть проявления насилия.

Насилие в отношениях недопустимо. Часто люди, даже не осознавая этого, оказываются в абъюзивных и токсических связях. Они надеются, что все изменится с течением времени, но это не тот вариант. Если вы сталкиваетесь с любыми проявлениями насилия – физического или эмоционального, вам немедленно нужна помощь. Никто не заслуживает жить в страхе.

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В вашем браке отсутствует уважение.

Уважение к вашему партнеру – это основная составляющая здоровых отношений. Если вы уже не испытываете уважения друг к другу, это приведет к серьезным проблемам. Если вы не можете рассчитывать на поддержку вашего партнера, это становится препятствием для построения гармоничных отношений.

Вам страшно начать все с нуля.

Развод может вызвать страх и выглядеть как большой шаг, особенно если вы были вместе в течение длительного времени. Появляются страхи, что вам не удастся начать новый этап жизни, вы потеряете друзей, жилье, финансовую стабильность. Но в большинстве случаев это только ужас.

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