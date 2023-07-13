Птицы начали использовать 'антиптичий' изобретение людей (фото)

Черные вороны и сороки из Нидерландов, Бельгии и Шотландии продемонстрировали поразительную изобретательность, используя противоптичьи шипы при строительстве своих гнезд.

Известно, что эти птицы способны находить и использовать полоски шипов, оставленных на свалках. Однако ученые из Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что вороны и сороки не просто находят шипы, а намеренно отрывают их от построек, на которых они прикреплены людьми, пишет Deinsea.

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Выяснилось, что птицы используют противоптичьи шипы в качестве основы для своих гнезд. Они берут их как крепкую основу для гнезда или использовать для защиты от хищников. К примеру, вороны используют шипы просто как основу для гнезда, тогда как сороки включают их в свои здания для защиты.

Противоптичьи шипы используются людьми на зданиях, особенно на исторических сооружениях, для предотвращения сада птиц и загрязнения их пометом. Известно, что эти шипы используются уже более семидесяти лет и являются достаточно эффективными отпугивающими средствами.

Но птицы, в том числе вороны и сороки, находят способы обходить эти препятствия. Они намеренно отрывают противоптичьи шипы от построек и используют их для своих нужд. Археологи из музея Натуралис в Лейдене и другие ученые показали несколько примеров такого поведения.

В 2021 году были обнаружены сорока гнезда в Антверпене, Энсхеде (Нидерланды) и Глазго (Шотландия), в которых использовались противоптичьи шипы. Гнезда состояли из полос противоптичьих шипов, служивших основой для строительства гнезда и защиты.

Эти открытия свидетельствуют о поразительной изобретательности птиц в использовании объектов, созданных людьми, для своих нужд. Они демонстрируют способность приспосабливаться к окружающей среде и находить неожиданные решения для строительства гнезд и защиты от хищников.

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