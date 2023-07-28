Птицы в Африке научились 'маркировать' свои яйца в борьбе с кукушками

Биологи из Кейптаунского университета узнали, что самки воробьев дронго (Dicrurus adsimilis) обнаруживают индивидуальные узоры на яйцах кукушки (Cuculus gularis), паразитирующие на их гнездах. Новое исследование показало, что такой уникальный узор позволяет воробьям дронго точно определять чужие яйца более чем в 90% случаев.

Кукушки известны своей способностью паразитировать в гнездах других птиц, подкладывая свои яйца под чужими. Это становится настоящим вызовом для гнездовых птиц, которые должны ухаживать за "иностранным потомством", пишет royalsocietypublishing.

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Особенно часто африканские кукушки паразитируют на воробьях дронго. Ученые исследовали это явление и попытались выяснить, как дронго самки распознают поддельные яйца.

Джесс Лунд и ее команда собрали 192 яйца из гнезд дронго в южной Замбии, среди которых было 26 поддельных кукушкин яиц. Ученые обратили внимание, что узор на каждом яйце дронго индивидуален, как отпечатки пальцев. Это позволяет самкам различать поддельные яйца от своих.

Для проверки гипотезы, биологи обменяли яйца между гнездами дронго, собирая наиболее схожие по окрасу. Результаты оказались поразительными: даже при таких условиях, воробьи дронго отбрасывали 66% поддельных яиц.

Исследователи создали компьютерную модель для предсказания распознавания поддельных яиц. Симуляции показали, что воробьи дронго обладают исключительной эффективностью в отказе от поддельных яиц, определяя их в 94% случаев. Это позволяет кукушкам, несмотря на свои коварство и мастерство гнездового паразитизма, быть успешными в положении своего потомства только в двух гнездах за всю жизнь.

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Это исследование помогает глубже понимать взаимодействие между различными видами птиц и демонстрирует поразительную естественную выборку, которая позволяет воробьям дронго узнавать поддельные яйца кукушки. Находка ценна для науки, а также открывает новые горизонты исследования в области поведенческой экологии и эволюции птиц.

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