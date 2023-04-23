Пугало и блестящие предметы: Как отпугнуть птиц из огорода

Пугало на огороде может отпугнуть птиц и сохранить ваш урожай, или стать приятным декоративным элементом на вашем дворе. Если вы хотите сделать его эффективным, то есть несколько простых идей, которые вы можете реализовать самостоятельно.

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Наклейте на чучело много блестящих предметов, таких как кусочки зеркал, блестки, мишура, CD-диски. Все эти предметы будут разными углами отражать свет и если птица столкнет с ними глаз, то она испугается.

Прикрепите что-нибудь подвижное, которое будет вращаться на ветру и может генерировать звук. Можно использовать пустые пивные банки, бутылки для создания гремучих звуков. Это увеличит эффективность вашего пугала.

Для самых простых чучел нужно две палочки, которые скрепляются крестом и старую одежду. Его можно одеть на эти палки, чтобы создать подобие человека. Для головы можно использовать ведро и надеть на него шляпу.

Если вы хотите сделать декоративное чучело, которое будет радовать ваши и соседские глаза, вам понадобятся другие материалы. К примеру, вы можете сделать куклу из ткани, набитой соломой. Главное, чтобы она блестела и двигалась, чтобы вызвать у птиц боязнь.

Вы можете легко произвести свое чучело самостоятельно из доступных материалов. Главное, чтобы вы сделали его эффективным для отпугивания птиц и приятным для вашего глаза.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если на огороде или в саду мало места.

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