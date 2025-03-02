Путь к миру - это сила: какие ключевые заявления прозвучали на саммите в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал три ключевых момента, которые необходимо обсудить лидерам Европы и других стран на саммите в Лондоне по Украине. Сейчас он уже прибыл на мероприятие и встретился с главой правительства Британии Киром Стармером.

Об этом пишет Sky News.

"Поддержка Украины сегодня. Все в Европе должны делать больше. Мы все хотим мирного соглашения и оно должно быть продолжительным. Европа здесь действительно активизируется. Чтобы держать Организацию Североатлантического договора сильной, Европа должна увеличить расходы на оборону", – отметил генсек НАТО в соцсети Х.

Польский премьер Дональд Туск перед вылетом заявил журналистам, что Польша поддерживает Украину, а нынешняя позиция Вашингтона "не столь однозначна" в отношении российско-украинской войны, передает PAP.

Он подчеркнул, что нужно "преодолеть эту дилемму". По его словам, Польша поддерживает Украину и укрепляет союз с США, "невзирая на сложные обстоятельства". Также Туск подчеркнул, что Варшава поддерживает Киев "без всяких "но", ведь этого требуют не только человеческая порядочность и солидарность с подвергшимися нападению, но и польский национальный интерес.

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Также Туск отметил, что у европейских стран есть огромный потенциал, однако из-за разобщенности они полагаются не на собственную силу, а на Соединенные Штаты. Поэтому Европе следует активизироваться и приложить усилия, чтобы обеспечить мир не благодаря капитуляции Украины, а благодаря своим оборонным возможностям.

"Это парадокс, послушайте, как это звучит: 500 млн. европейцев просят 300 млн. американцев, чтобы они их защитили от 140 млн. россиян. Если умеешь считать, то рассчитывай на себя", – сказал Туск.

Он заявил о "дефиците воображения и отваги", ведь армии европейских стран (вместе с Украиной) это 2,6 млн, США - 1,3 млн, Китай - 2 млн, Россия - 1,1 млн военнослужащих.

Такая же ситуация с истребителями: Европа вместе с Украиной имеет 2091, США – 1456, Китай – 1409, Россия – 1224.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поддержала Украину накануне саммита в Лондоне. Она подчеркнула, что поддержка ЕС может привести к справедливому и крепкому миру в Украине.

Также она подчеркнула, что слабость рождает еще больше войны. Об этом глава Еврокомиссии заявила на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, говоря о поддержке Украины в войне против России, важно не забывать одновременно усиливать европейскую оборону. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что путь к настоящему миру может лежать только через силу.

Раньше мы рассказывали, как прошла встреча двух президентов в Вашингтоне.

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