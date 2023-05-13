Путешественник на Аляске снял на видео драку двух самцов гризли (эпические кадры)

На Аляске произошла потасовка между двумя гризли. Ее случайно заметил и снял путешественник, находившийся у места "инцидента".

Издание Outside сообщает, что фотограф дикой природы с Аляски снял на видео двух огромных самцов гризли, что, по его словам, было "самым длинным и интенсивным взаимодействием медведей", которое он когда-либо видел.

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Сообщается, что Брэд Джозефс посетил национальный парк и заповедник Лейк-Кларк на юге Аляски, и вдруг заметил двух медведей гризли, устроивших драку за доминирование во время брачного сезона. При этом один самец был больше и старше, а другой – гораздо меньше и младше.

Фотограф говорит, что был поражен решительностью и выносливостью обоих медведей, когда они сражались за право на доминирование в брачном сезоне.

На кадрах, снятых Джозефсом, можно увидеть, как в конце потасовки один из медведей признает поражение и отступает, склонив голову в знак смирения.

Справка:

Гризли – это вид медведей, встречающихся в Северной Америке, Канаде и Аляске. Они могут весить до 680 кг и расти до 2,4 м. Гризли являются одними из самых больших хищников в Северной Америке.

Гризли известны своей силой и выносливостью. Они способны бежать со скоростью до 55 км/ч и передвигаться по большим расстояниям, преодолевая даже реки. У этих медведей есть мощные лапы и когти, которые помогают им копать, ловить и дробить пищу.

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