Путин дал Герасимову три месяца на войну и пообещал проблемы – прогноз

президент россии владимир путин дал все козыри в руки новопризначенному начальнику Генштаба Валерию Герасимову. От него он ждет достижения поставленных задач и обещают забыть неудачи в начале войны в Украине.

Об этом говорится в телеграм-канале Генерал СВР. Отмечается, что замена Герасимова вместо Сергея Суровикина, которая состоялась на днях - это отчаянный шаг путина.

Накануне путин общался с Герасимовым, который с середины марта прошлого года был фактически отстранен от участия в командовании СВО и лишь "изображал бурную деятельность".

Якобы он предложил последнему взять на себя командование войсками в зоне боевых действий. Взамен бункерный президент пообещал не вмешиваться и поддерживать решения, принятые начальником Генштаба.

Кроме того, как утверждают журналисты канала, при достижении поставленных задач, обещал забыть неудавшийся блицкриг в начале войны.

"Путин фактически признал, что "накомандовал" на военное поражение и просит Герасимова помочь, признавая его профессионализм, но при этом требует невозможного - победы. Если Герасимов в ближайшие три месяца (именно такой срок дал президент) не оправдает надежды и чаяния Путина, его ждут серьёзные проблемы", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что путин провел совещание с представителями руководства военного блока на которых обсуждались перспективы "взятия" Соледара и обстановка на фронте.

По данным канала, путин прямым текстом сказал, что ему плевать, сколько "уголовников и ублюдков сдохнет" во время боевых действий и сколько останется калеками, главное - достижение результата".

Что известно про Валерия Герасимова

С 2010 года — замначальника Генштаба вс рф. В 2016 году президент владимир путин закрытым указом присвоил Валерию Герасимову звание героя россии. По утверждению источников, высшую госнаграду он получил за организацию операции в Сирии.

Напомним, что в конце апреля Герасимов приезжал на Изюмское направление для того, чтобы "лично командовать наступлением". Тогда появилась информация, что он получил ранения и был немедленно эвакуирован.

Ранее Герасимов исчезал из медийного пространства, но министерство обороны рф "воскресило" начальника Генштаба и начало публиковать видеозаписи с ним якобы на совещаниях.

Накануне журналист Иван Яковина спрогнозировал, что ждет Украину в случае взятия одной из горячих точек - Соледара. Если Евгений Пригожин, участники ЧВК "Вагнер" которого штурмуют город, сумеет показать эффективность, то путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев.

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