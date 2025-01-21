Путин назвал условие переговоров с США о завершении войны в Украине

Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Соединенными Штатами о войне в Украине, но при полной капитуляции Украины. 20 января Путин провел заседание Совбеза России, где вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил готовность к переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

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Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно основываться на "устранении первопричин" конфликта, которые, по его словам, включают выполнение жестких требований Кремля. Об этом пишет ISW.

"Высокопоставленные лица Кремля, включая Путина и Лаврова, неоднократно заявляли в последние недели, что не будут рассматривать никаких компромиссов. Требования остаются неизменными: Украина должна сохранять постоянный "нейтральный" статус, отказаться от вступления в НАТО, существенно сократить численность своих вооруженных сил и изменения .

Путин также напомнил, что в 2021 году президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Однако, по его словам, это не смогло предотвратить российское вторжение, которое он назвал "неизбежным из-за действий НАТО".

Напомним, Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию.

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