Путин не изменил цели и готов дальше продолжать войну в Украине, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал весь мир не ослаблять свою поддержку Украине. По его мнению, Альянс должен быть готов к вероятному продолжению войны.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По его мнению, россию нельзя не дооценивать, поскольку там продолжается мобилизация и подготовка военных.

"Они демонстрируют готовность на самом деле нести потери, но продолжать войну. Нет признаков, что президент путин изменил общую цель его жестокой войны против Украины", — заявил Столтенберг.

При этом Столтенберг призвал НАТО к готовности на долгосрочную перспективу поддержки Украины, даже несмотря на истощение запасов стран-членов Альянса и Евросоюза.

"И конечно, когда мы истощаем наши запасы, существует лишь единственное долгосрочное решение - надо больше производить", — сказал он.

По его словам, министры обороны стран-членов Альянса осенью решили нарастить производство боеприпасов.

"Цель состоит в том, чтобы мы могли продолжать и также усиливать нашу поддержку Украины. Потому что мы видели, что Россия понесла большие потери в Украине из-за мужественных украинских солдат, и профессионализма и настроенности Вооруженных сил Украины", — заявил Столтенберг.

Напомним, что ранее генсек НАТО заявлял, что с началом зимы москва начала бомбить энергосистему Украины, чтобы поставить страну на колени.

О поставках нового оружия для Украины ранее заявляли в США. Речь идет об отправке боевых машин пехоты М2 Bradley.

Также стало известно, что Франция передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion.

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