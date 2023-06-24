Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией вокруг Пригожина и вагнеровцами (видео)

Президент россии Владимир Путин обратился к гражданам из-за неспокойных событий, связанных с Пригожиным и вагеровцами. После заявления главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, поздно вечером 23 июня объявившего "войну" против российского Министерства обороны и Генштаба, это первая реакция Кремля.

Об этом сообщает телеграмма-канал SHOT.

В частности, Путин заявил, что ''россия ведет тяжелую борьбу свое будущее. Против нас направлена военная машина Запада и подчеркнул, что "мы боремся за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться россией, государством с тысячелетней историей".

Также Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество.

Кроме того, он заявил, что "неумеренные амбиции привезли в измену".

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Диктатор сказал, что "власть не даст повториться расколу в россии, мы защитим народ", "любые распри надо отвергнуть в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа".

И предупредил, что действовать будет жестко: "Любая смута - смертельная угроза, наши действия будут жесткими".

Путин открыто заявил о нейтрализации всех, кто к этому причастен: "Вооруженные силы россии получили необходимый приказ по поводу нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж".

Напомним, в Ростове вагнеровцы захватили Минобороны.

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