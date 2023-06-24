Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещал амнистию его боевикам – росСМИ

российский диктатор владимир путин, чтобы подавить восстание боевиков из частной военной компании "Вагнер", планирует ликвидировать Евгения Пригожина.

Как сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на свои источники, чтобы вагнеровцы не восстали после убийства своего лидера, глава Кремля собирается помиловать их.

"Источник "Важных историй", близкий к Генштабу ВС РФ, сообщил, что президент пути хочет избежать проблем с ЧИК "Вагнер" в Москве и поставить силовикам задачу ликвидировать голову наемников Евгения Пригожина.

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По словам нашего собеседника, в ВС России нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. Сейчас скелет группировок собирают из всех незанятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", – говорится в сообщении.

Источник в комментарии изданию заявил, что пути "большая стрельба" не нужна, поэтому задача номер один - точно ликвидировать Пригожина и оторвать от него остов "Вагнера", пообещав амнистию.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

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