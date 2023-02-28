путин с Алиной Кабаевой живут в резиденции на Валдае на средства из "общака" от продажи водки

путин с Кабаевой живут в Валдае на деньги из кипрского оффшора Ermira Consultants

Российский диктатор владимир путин живет вместе с гимнасткой и вероятной мать его детей Алиной Кабаевой в резиденции на Валдае, вокруг которой уже построили вдоволь VIP сел. Для покупки недвижимости они пользуются средствами путина из кипрского оффшора Ermira Consultants – компании являются "общаком" для путина и его окружения. В целом Кабаева и его близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 млн долларов. Об этом пишет издание "Проект".

Помощницы и двоюродные сестры гимнастки постоянно бывают в резиденции, а у одной из сестер даже есть жилье неподалеку. Для Кабаевой и детей построили отдельный деревянный терем, такой же отдельный дом для нее рядом с дворцом путина.

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В 2018 году построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, предположительно, на своем бронепоезде. В 2021 году возле терема Кабаевой был сооружен лодочный причал, с которого можно переплыть канал и оказаться в парке площадью 28 гектаров. Окрестности резиденции являются заповедными местами, включая охраняемую законом территорию Валдайского национального парка.

Кроме пристроек к дворцам путина, у Кабаевой есть самый большой пентхаус в россии. Он расположен в жилом комплексе "Королевский парк" в Сочи, его также купили на средства из "общака" путина на Кипре, что тоже доказывает связь Кабаевой с ним. Площадь пентхауса составляет 2600 квадратных метров, в нем есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка, а дизайн разрабатывал Валентин Юдашкин. В 2021 году пентхаус Кабаевой признали "крупнейшей квартирой россии" – 2000 м.кв.

Денежные средства отмываются через компанию Ermira Consultants, на которую записаны доли в предприятиях, важных для путина. В частности, Ermira контролирует компанию "Реал Инвест", владеющую товарным знаком водки "Путинка". Окружение российского президента получают средства фактически из каждой проданной бутылки.

Дочерние компании Ermira Consultants и ee доли в некоторых российских активах

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Журналисты пообщались с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей путина, который имел отношение к управлению тайной финансовой сетью. По его словам, до 2015 года компания принадлежала подставному адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову, но на самом деле со счетов компании оплачивали покупки, в том числе квартиры и дома, для путина и его близких.

С 2015 года владение оффшором, вероятно, перешло к людям олигарха Аркадия Ротенберга. Источник заявил, что близкие путина лично встречались с Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными и говорили, что им нужно.

Жилье покупали на деньги фирмы Ermira. Так, в 2011 году Кабаевой купили на эти деньги 4 квартиры в Сочи, которые оформили на доверительных лиц. В частности, на бабушку Кабаевой, живущую в старом деревенском домике в подмосковье.

Журналисты также выяснили, что компания из Кипра обогащалась и на круговороте акций НМГ, председателем совета директоров которой является Кабаева. В 2013 году Ermira Consultants приобрела 7,5% акций за 76 млн. евро, но уже через 3 месяца, вероятно, продала их структурам Геннадия Тимченко на 65,6 млн. евро дороже.

Также следует отметить, что право собственности на всю недвижимость, приобретаемую оффшором путина, принадлежит его компании или подставным лицам, а не его родственникам напрямую.

Напомним, источник издания Express, имеющего контакты в Кремле, утверждает, что владимир путин прошел "еще одно медицинское освидетельствование", пока президент США Джо Байден был в Киеве.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

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