"Путин слабеет с каждым днем и идет в ва-банк", - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал назначение начальника Генштаба россии Валерия Герасимова. По его мнению, это говорит о повышении ставок хозяина Кремля.

Об этом Данилов сообщил в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что путин использует последние шансы остаться у власти.

"В россии сейчас проходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей Пригожина и Кадырова, подразумевают Суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало", – сказал он.

По его мнению, среди силовиков и военных россии назревает внутренний конфликт, который может перерасти в большое противостояние с использованием оружия.

"Герасимов – это руководитель Генштаба, это повышение ставок в этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими. И второе дело – использование Кадырова и Пригожина. После того, как они стали не нужны, их сдвинули, и никто их не будет спрашивать. Внутренние споры будут только обостряться и вопросы, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", - подчеркнул Данилов.

Ситуация по отношению к власти в россии очень шаткая, и как только путин будет ослабевать, там начнется выяснение отношений.

Кроме того, секретарь СНБО напомнил, что до 24 февраля россияне постараются показать своему населению какой-то результат года большой войны.

Напомним, что ранее Данилов показал, что ждет россиян в ближайшее время. Он опубликовал поздравления с новым годом, где показал горящую Москву и намекнул на свержение власти.

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