ПВО отразило атаку оккупантов 'Кинжалами' по Украине: в Киеве обломки упали на территории больницы

Утром 11 августа российские боевики атаковали Украину аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Саваслейка.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ракеты летели по направлению к Киевщине и столице. Также в опасности находились Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Донецкая и Запорожская области.

О звуках взрывов сообщали жители Киева и Киевской области.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате сбития российских аэробалистических ракет обломки упали в Оболонском районе столицы.

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"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - написал Сергей Попко в Телеграм-канале.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил падение обломков на территорию одной из детских больниц Киева.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", – добавил он.

Спикер КМВА Михаил Шаманов тоже рассказал подробности атак "Кинжалами" по столице. По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, 10 августа российские военные обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли, 21 — получил ранения. 9 августа россияне нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. Тогда три человека погибли, еще девять получили ранения, Россия использовала ракету Х-35.

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