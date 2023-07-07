Пять полезных применений колючей стороны терки, которые облегчат процесс приготовления пищи

Как оказывается, грань с отверстиями в форме звездочек на терке, которую многие вообще не используют, может быть полезна.

Зачем нужна колющая сторона на терке?

Колючая сторона на терке может использоваться для измельчения фруктов и овощей в пюре.

В западных странах колючую сторону на терке используют для измельчения специй. На ней удобно растирать мускатный орех, бадьян, палочки корицы, корень имбиря.

На колючей стороне также удобно натирать цитрусовую цедру, идеально подходящую для добавления к тесту.

Читайте также: Названы 5 ужасных лайфхаков для кухни, которые не работают и могут только навредить

Еще одно полезное применение колючей стороны со звездочками – изготовление домашних панировочных сухарей. Просто натрите на терке сухой батон.

Кроме того, на колючей стороне терки можно сделать шоколадную крошку.

Как очистить колющую сторону на терке?

Сторону с отверстиями-звездочками нельзя тереть губкой, иначе вы просто повредите изделие. Зубная щетка отлично подходит для чистки колючей стороны на терке.

Напомним, мы уже писали, как очистить кухонную вытяжку от жира уксусом и содой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !