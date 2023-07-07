П‘ять корисних застосувань колючої сторони тертки, які полегшать процес приготування їжі

Як виявляється, грань з отворами у формі зірочок на тертці, яку багато хто взагалі не використовує, оможе бути корисною.

Для чого потрібна колюча сторона на терці?

Колюча сторона на тертці може використовуватися для подрібнення фруктів і овочів у пюре.

У західних країнах колючу сторону на терці використовують для подрібнення спецій. На ній зручно розтирати мускатний горіх, бадьян, палички кориці, корінь імбиру.

На колючій стороні також зручно натирати цитрусову цедру, яка ідеально підходить для додавання до тіста.

Читайте також: Названо 5 жахливих лайфхаків для кухні, які не працюють та можуть тільки нашкодити

Відео дня

Ще одне корисне застосування колючої сторони зі зірочками - виготовлення домашніх панірувальних сухарів. Просто натріть на тертці сухий батон.

Крім того, на колючій стороні тертки можна зробити, шоколадну крихту.

Як очистити колючу сторону на тертці?

Сторону з отворами-зірочками не можна терти губкою, інакше ви просто пошкодите виріб. Зубна щітка чудово підходить для чищення колючої сторони на тертці.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити кухонну витяжку від жиру оцтом та харчовою содою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!