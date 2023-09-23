Пять советов, как ограничить потерю тепла в доме и квартире

Как ограничить потерю тепла в отопительный сезон и сэкономить на коммуналке - как утеплить дом

Приближается зима, и скоро пора снова включать отопление. Хорошо обогреть свой дом, не тратя зря денег, все же можно.

Вот несколько полезных советов по ограничению потерь тепла. Об этом пишут эксперты портала santeplus.

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Первое, чего следует избегать – это перегревание, то есть нагрев до очень высоких температур, что вредно как для здоровья, так и для кошелька.

Идеальная температура воздуха в доме составляет от 19°C до 21°C в жилых комнатах, 16°C в спальне и 22°C в ванной при использовании.

Как ограничить потери тепла и обеспечить тепловой комфорт:

1. Хорошая изоляция. Потери из-за плохой изоляции могут составлять до 30% для старого жилья. Существует несколько источников: крыша, пол, стены и проемы (двери и окна). Чтобы сократить расходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, следует провести полную энергетическую оценку и посмотреть, как можно утеплить дом.

2. Охотничьи шашки. Циркуляция холодного воздуха – настоящая проблема. Попытайтесь закрыть все воздухозаборники и заблокировать прохождение холода в проемы: поставьте под дверь заслонки от сквозняков, при необходимости переделайте оконные уплотнители или установите клейкие ленты, установите двойные шторы или термозавесы, коврики для пола и плотно закройте жалюзи или ставни.

3. Хорошая вентиляция. Не пренебрегайте преимуществами хорошей вентиляции. Циркуляция воздуха предотвращает появление влажности дома. Влажность – враг тепла. Также не забывайте открывать окна в солнечные периоды, чтобы запустить свежий воздух и согреть стены.

4. Выберите подходящий метод отопления. Чаще всего, старые отопительные приборы более энергозатратны. Иногда замена системы отопления может быть дорогой, но такую инвестицию можно быстро окупить, учитывая увеличение стоимости энергии. Дровяные котлы и печи, особенно котлы на пеллетах очень популярны, как и тепловые насосы. Что касается электричества, то наибольший интерес сейчас представляет инерционный радиатор, а также сушилка для ванной. Избегайте небольших и очень дорогих вспомогательных обогревателей.

5. Регулируйте температуру. Хороший способ сэкономить деньги – адаптировать температуру к разным потребностям в зависимости от каждой комнаты и разного времени суток. Для этого идеально подходят интеллектуальные программируемые термостаты, пульты дистанционного управления или внешние датчики, подключенные к котлу. Таким образом, можно легко изменять температуру и интенсивность нагрева и сократить количество отходов.

Заметьте, что ухоженный газовый котел может снизить потребление на 12%, что важно. В любом случае ежегодная проверка у профессионала обязательна.

Относительно батарей не забывайте регулярно протирать их от пыли и ничего не ставить перед ними, чтобы они работали на полную мощность. Вы также можете разместить отражатель тепла сразу за ним, чтобы оптимизировать использование.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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