Пять вещей, которые нельзя дарить мужчине

Делать подарки приятно, но не все вещи приносят нрав и счастье. Некоторые предметы могут даже навлечь настоящую беду для нового хозяина.

Поэтому, выбирая подарок для мужчины, парня, отца, братья или просто знакомого, нужно быть особенно осторожным. UAportal рассказывает, что нельзя дарить в таких случаях.

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Что нельзя дарить мужчине

1. Носки. Такие вещи лучше не выбирать в подарок. Суеверные люди говорят, что если подарить мужу носки, то жена может потерять его. Как только он наденет их, то покинет дом. Поэтому таким подарком можно даже обидеть хозяев дома.

2. Колольно-резательные предметы. В народе говорят, что предметы с острой поверхностью привлекают нечистую силу. Так вы назовете в чужую семью ссоры, конфликты, беды и невзгоды.

3. Книги. Такой подарок можно делать только холостому другу. Если же книгу подарить любимому человеку, это может привести к конфликту в семье и ссор.

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4. Галстук и пояс. Старшие люди говорят, что эти вещи привязывают владельца к дарителю. Такие подарки можно совершать только очень близким людям.

5. Носовые платки. Этот предмет гигиены может навлечь неприятности для мужчины.

Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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