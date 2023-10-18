Пять вещей, которые высасывают радость и счастье из дома

Некоторые вещи могут накапливать негативы и приносить несчастья жителям дома. Для этого производите регулярно генеральную уборку и выбрасывайте хлам.

К примеру, есть вещи, буквально высасывающие радость и счастье из дома. Смело избавьтесь от них и упустите удачу в жизнь.

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1. Одежда, которой вы не пользовались ни разу в течение года. Такие вещи без стыда можете продать, подарить или выбросить. Это касается предметов повседневного потребления, а не редко используемых.

Если в доме многое, то так накапливается много негатива под крышей. В таком доме тяжело жить на психологическом уровне, поэтому следует провести качественную чистку от отрицательной энергетики. Мотлох привлекает денежные потери, ссоры и одиночество.

2. Вещи, связанные с плохими воспоминаниями. Они являются магнитом для негатива и приносят неприятные мысли. Лучше впустить в жизнь новые вещи, сменить гардероб и т.д.

3. Сломанные электроприборы и битая посуда. Все, что сломалось, нужно либо ремонтировать, либо выбрасывать. Их нельзя держать дома дольше нескольких месяцев. Из-за наличия старых предметов новые нельзя попасть в ваш дом.

4. Засохшие цветы символизируют смерть и увядание. Выносите из дома увядающие букеты или вазоны, которые погибли. Иначе в таком доме никогда не поселится радость, а наоборот, придут болезни, проблемы и несчастья.

5. Грязная посуда – магнит для негатива и неприятностей. Если женщина одинока, существует риск остаться одинокой на всю жизнь. Чем дольше грязная посуда и кухонная утварь будут оставаться в поле зрения, тем хуже вы будете чувствовать себя дома. Атмосфера создается удручающая, а дома просто не хочется быть.

Напомним, что растения могут нести с собой положительную энергию и изобилие. К примеру, положить лавровый лист под ковер – к удаче.

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