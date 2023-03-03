Пятеро двухсотых: бойцы ССО на Бахмутском направлении уничтожили группу противника

Воины Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов на Бахмутском направлении (Донецкая область). Были уничтожены пять российских интервентов.

Видео работы наших бойцов опубликовали на Фейсбуке-странице Командования ССО. Отмечается, что во время разведки на Бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага и удачно отработали по противнику.

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"Вашему вниманию – результат работы группы специального назначения ССО Украины на Бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий "груз-200" обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро", – говорится в сообщении.

Ранее воины из 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Бахмута отразили враждебное наступление и смогли взять в плен пятерых российских интервентов. В частности, среди пленных оказался россиянин, у которого украинские корни. Свое появление на войне он объяснил тем, что "мать россиянка".

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