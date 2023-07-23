Пытали украинских патриотов: более 30 коллаборантам сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 31 коллаборанту с оккупационного "МВД РФ". Они пытали украинских патриотов в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram. В настоящее время предатели скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга Украины.

В результате следственных действий установлены лица и сообщено о подозрении еще 31 вражескому приспешнику, вступившему в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона. Там их назначили в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ, говорилось в сообщении.

"Кураторство" кадровых сотрудников ФСБ осуществляло подбор "кадров". В свою очередь коллаборанты принимали участие в карательных мероприятиях. В частности, пытали участников движения сопротивления в Херсонской области. Злоумышленники массово похищали людей и разграбливали их частное имущество. Также были зафиксированы факты заключения местных жителей в российских пыточных, обустроенных во временно захваченных зданиях. Там к украинцам применяли жесткую пытку, чтобы они согласились на сотрудничество с врагом. Кроме этого, коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения их присутствия на фейковом референдуме относительно "присоединения" региона к РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) 31-му "чиновнику" оккупационных органов, пояснили в СБУ.

Добавили, что сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь коллаборантов к ответственности, им грозит справедливое наказание.

Напомним, военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили вражеские танки, БМП и другую военную технику кафиров. Россияне маскировали технику, однако им это не помогло.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!