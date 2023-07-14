'Маскировка не помогла': контрразведчики СБУ эффектно уничтожили танки оккупантов (видео)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины принимают участие в уничтожении российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцам удалось уничтожить танки, БМП и другую военную технику захватчиков.

Маскировка техники россиянам не помогла. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Военные контрразведчики СБУ жгут оккупантов: маскировка Т-90М не помогла. Наши специалисты в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусируют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освободить украинскую землю", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что контрразведчикам удалось уничтожить:

три танка, в том числе Т-90М и Т-90;

четыре боевые машины пехоты;

три бронетранспортера;

МТЛБ;

зенитную установку;

наблюдательный комплекс "Муром";

противотанковую пушку;

17 единиц автомобильной техники;

два склада боеприпасов;

три единицы инженерной техники;

два БПЛА;

расчет FPV-дронов.

Уточняется, что с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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