'Маскування не допомогло': контррозвідники СБУ ефектно знищили танки окупантів (відео)

Військові контррозвідники Служби безпеки України беруть участь у знищенні російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійцям вдалося знищити танки, БМП та іншу військову техніку загарбників.

Маскування техніки росіянам не допомогло. Про це повідомили у Telegram-каналі Служби безпеки України.

"Військові контррозвідники СБУ палять окупантів: маскування Т-90М не допомогло. Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що контррозвідникам вдалося знищити:

три танки, у тому числі Т-90М та Т-90;

чотири бойові машини піхоти;

три бронетранспортери;

МТЛБ;

зенітну установку;

спостережний комплекс "Муром";

протитанкову гармату;

17 одиниць автомобільної техніки;

два склади боєприпасів;

три одиниці інженерної техніки;

два БПЛА;

розрахунок FPV-дронів.

Уточнюється, що від початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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