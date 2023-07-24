Пытался сбежать: ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве (фото, видео)

В Киеве сотрудники ГБР вместе с прокурорами Офиса Генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщили в ГБР. Отметили, что суд будут просить оставить Борисова под стражей без возможности внесения изменений.

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, говорилось в сообщении.

В частности, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы в субботу, 22 июля. Однако Борисов пытался уйти от следствия, используя элементы конспирации: менял номера телефонов, автомобилей и месторасположения.

Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве, пояснили в СБУ.

Таким образом, работники ГБР решили просить суд оставить Борисова под стражей без возможности внесения залога.

В ГБР напомнили, что бывший одесский военком обвиняется в незаконном обогащении. В частности, одно из журналистских исследований показало, что мать Борисова стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро в прошлом году. Тогда как в этом году она приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. В то время как по материалам НАПК, Борисов незаконно присвоил более 188 млн грн.

В свою очередь, теща Борисова на протяжении последних лет стала владелицей ценного автопарка (Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser). Его жена приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро.

Поэтому Евгения Борисова подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

В общей сложности ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову 22 июля. Зеленский подтвердил подозрение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !