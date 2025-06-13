Работа есть - специалистов нет: МОН назвало, какие специалисты сегодня на вес золота в Украине
В Украине фиксируется серьезный дефицит кадров – наибольший спрос работодатели пользуются врачами, инженерами, педагогами и реабилитологами. Эти профессии официально признаны дефицитными, и государство стимулирует молодежь выбирать именно эти образовательные направления.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии "Украинскому радио". Прежде всего, речь идет о специальностях в сферах медицины и образования, которые признаны чрезвычайно важными для поддержания стабильности в обществе.
К наиболее нужным в настоящее время профессиям относятся:
- медицинские работники разного профиля – терапевты, хирурги, педиатры, анестезиологи;
- специалисты по реабилитации и физиотерапии, помогающие восстанавливать здоровье как военным, так и гражданскому населению;
- психологи – спрос на них растет на фоне усиленного запроса на ментальную поддержку;
- педагоги и учителя всех уровней образования, в том числе для детских садов.
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По словам Михаила Винницкого, несмотря на высокие требования к поступлению и сложность обучения, именно эти профессии являются фундаментом стабильной работы страны в условиях войны и в процессе восстановления после завершения боевых действий.
Во вторую группу критически важных специальностей входят инженерно-технические направления, оказывающие непосредственное влияние на физическую реконструкцию государства. Среди них:
- строительство и архитектура – ключевые для восстановления уничтоженных населенных пунктов;
- энергетические специальности, имеющие решающее значение для защиты и развития критической инфраструктуры;
- механическая инженерия, транспортная инженерия, специалисты по БПЛА и авиации актуальны как для гражданского сектора, так и для обороны.
Министерство образования уже принимает меры по увеличению количества бюджетных мест по этим направлениям, а также предлагает гранты для студентов на контракте. Эти шаги направлены на формирование мощного кадрового ресурса для послевоенного восстановления страны.
Правительственные эксперты обеспокоены тревожной тенденцией – все меньше поступающих интересуются фундаментальными науками, такими как физика, химия, биология, геодезия и экология. Несмотря на их ключевое значение для научного развития, образовательной сферы и эффективного государственного управления, эти специальности остаются без внимания большинства абитуриентов.
"Молодежь предпочитает модные, но уже перенасыщенные специальности, игнорируя реальные запросы страны", – отмечает Михаил Винницкий. В МОН призывают поступающих принимать обоснованные решения, ориентируясь на стратегические нужды Украины.
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