Работа есть - специалистов нет: МОН назвало, какие специалисты сегодня на вес золота в Украине

В Украине фиксируется серьезный дефицит кадров – наибольший спрос работодатели пользуются врачами, инженерами, педагогами и реабилитологами. Эти профессии официально признаны дефицитными, и государство стимулирует молодежь выбирать именно эти образовательные направления.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии "Украинскому радио". Прежде всего, речь идет о специальностях в сферах медицины и образования, которые признаны чрезвычайно важными для поддержания стабильности в обществе.

К наиболее нужным в настоящее время профессиям относятся:

медицинские работники разного профиля – терапевты, хирурги, педиатры, анестезиологи;

специалисты по реабилитации и физиотерапии, помогающие восстанавливать здоровье как военным, так и гражданскому населению;

психологи – спрос на них растет на фоне усиленного запроса на ментальную поддержку;

педагоги и учителя всех уровней образования, в том числе для детских садов.

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По словам Михаила Винницкого, несмотря на высокие требования к поступлению и сложность обучения, именно эти профессии являются фундаментом стабильной работы страны в условиях войны и в процессе восстановления после завершения боевых действий.

Во вторую группу критически важных специальностей входят инженерно-технические направления, оказывающие непосредственное влияние на физическую реконструкцию государства. Среди них:

строительство и архитектура – ключевые для восстановления уничтоженных населенных пунктов;

энергетические специальности, имеющие решающее значение для защиты и развития критической инфраструктуры;

механическая инженерия, транспортная инженерия, специалисты по БПЛА и авиации актуальны как для гражданского сектора, так и для обороны.

Министерство образования уже принимает меры по увеличению количества бюджетных мест по этим направлениям, а также предлагает гранты для студентов на контракте. Эти шаги направлены на формирование мощного кадрового ресурса для послевоенного восстановления страны.

Правительственные эксперты обеспокоены тревожной тенденцией – все меньше поступающих интересуются фундаментальными науками, такими как физика, химия, биология, геодезия и экология. Несмотря на их ключевое значение для научного развития, образовательной сферы и эффективного государственного управления, эти специальности остаются без внимания большинства абитуриентов.

"Молодежь предпочитает модные, но уже перенасыщенные специальности, игнорируя реальные запросы страны", – отмечает Михаил Винницкий. В МОН призывают поступающих принимать обоснованные решения, ориентируясь на стратегические нужды Украины.

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