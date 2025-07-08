Работающие пенсионеры имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году: как получить

Около 25% украинцев продолжают работать после выхода на пенсию. Поэтому важно понимать, какие дополнительные выплаты доступны для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста.

Трудовая деятельность предоставляет украинским пенсионерам преимущества, давая возможность получать доплаты к пенсии во время ежегодной индексации. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Перерасчет пенсий для пенсионеров, которые работают, осуществляется в следующих случаях:

для лиц, имеющих минимум 24 месяца страхового стажа с момента назначения пенсии или последней индексации выплат;

для тех, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но подал заявление на начисление дополнительного стажа.

Если лицо имеет 24 месяца стажа, выбирают наиболее выгодный способ индексации – с учетом дополнительного стажа или стажа и заработной платы, полученных после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

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Как умершим пенсионерам получить перерасчет пенсии

Пенсионер может подать заявление в органы ПФУ для перерасчета, если он приобрел нужный страховой стаж после февраля 2025 года, с учетом дополнительного стажа.

Для этого нужно предоставить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный код);

справку с места работы;справку о заработной плате (если необходимо).

Отметим, что обычно пенсии для работающих пенсионеров пересчитываются автоматически, с учетом данных Пенсионного фонда.

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Какие пенсии не подлежат индексации

Однако некоторые пенсии не подлежат перерасчету в 2025 году. К ним относятся:

пенсии, которые были пересчитаны после 1 апреля 2023 года по обращениям лица с учетом дополнительного стажа, а также стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета;

выплаты для лиц, которые после 1 апреля 2023 года меняли тип пенсии;

пенсии за выслугу лет до достижения пенсионного возраста.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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