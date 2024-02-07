Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации: Чего ждать

Верховная Рада в среду поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. В частности, 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 – против и воздержались – 45.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram. Нардеп отметил, что законопроект был принят без предложений Комитета.

Для внесения правок есть время до 21 февраля. После этого последует голосование Верховной Рады за документ во втором чтении.

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"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – подытожил Железняк.

Добавим, 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду проект закона по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января.

30 января Правительство подало в Раду обновленный законопроект. В нем предлагается, в частности, снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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