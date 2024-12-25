Ракетные обстрелы Украины: в ДТЭК обнародовали графики отключения света для Киева

Утром 25 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Из-за этого в ряде областей ввели отключение электроэнергии.

Об этом сообщила компания ДТЭК. Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений, однако они могут меняться в течение дня.

Графики отключения света в Киеве на среду 25.12.2024

Подгруппа 1.1 отключения: с 06:00 до 09:30

Подгруппа 1.2 отключения: с 06:00 до 09:30

Подгруппа 2.1 отключения: с 06:00 до 09:30

Подгруппа 2.2 отключения: с 06:00 до 09:30

Подгруппа 3.1 отключения: с 06:00 до 09:30

Подгруппа 3.2 отключения: с 06:00 до 09:30

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Подгруппа 4.1 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Подгруппа 4.2 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Подгруппа 5.1 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Подгруппа 5.2 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Подгруппа 6.1 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Подгруппа 6.2 отключения: без отключений (ждем точную информацию от ДТЭК/Укрэнерго)

Напомним, в среду утром, 25 декабря, армия РФ атаковала Харьков баллистикой.

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