Ракетный обстрел Украины 14 января: оккупанты попали в жилой дом в Днепре (обновляется)

россия продолжает ракетный обстрел по городам Украины. Сегодня, 14 января, при обстреле Днепра произошло попадание в жилой дом.

Информацию сообщили в телеграм-канале заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте", - отметил он.

Позже Тимошенко добавил, что прекрасно знал этот дом, потому что проживал рядом.

Позже в сети показали видео с места происшествия, где виден горящий дом.