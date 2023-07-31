У Кривому Розі Дніпропетровської області ворог влучив в будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку

Утром 31 июля российские боевики ракетами "Искандер-М" атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг попал в здание учебного заведения и в многоэтажку.

Число погибших в Кривом Роге увеличилось до 6 человек, пострадали 74 среди которых шестеро детей, сообщил Сергей Лысак в своем Телеграм-канале. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, спасатели и оперативные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Глава ОВА Лисак сообщил, что у большинства пострадавших рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. "С ранениями четверо детей. Состояние большинства людей – удовлетворительное. Двое тяжелых", – отметил он.

Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области отмечает, что в результате удара по зданию учебного заведения произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Здесь пострадали три человека.

Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, среди погибших женщина и ее 10-летняя дочь.

Напомним, в период с 18 по 24 июля российские боевики выпустили по Одесской области 75 ракет и 100 беспилотников. Россия потратила на это более 280 млн долларов.

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