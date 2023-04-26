Рассадник грибков, бактерий и пыли: почему нужно регулярно чистить кондиционер

У многих из нас дома стоит кондиционер. Он отлично выручает в летнюю жару и может обогреть помещение зимой. Но очищаете ли вы его регулярно? И зачем чистить кондиционер? Помните, что регулярное обслуживание системы кондиционирования позволяет сохранить ваше здоровье и деньги.

Регулярная очистка повышает эффективность работы кондиционера

Благодаря чистому теплообменнику кондиционер работает более эффективно благодаря уменьшению тока компрессора и давлению хладагента в системе, ведь пыль и мусор, накапливаясь на теплообменниках, приводят к поломкам и ухудшению качества работы устройства. Забитые пылью воздушные фильтры препятствуют нормальному потоку воздуха, в результате чего площадь, которую может охладить кондиционер, снижается.

Уменьшение затрат на электроэнергию.

Грязный кондиционер тянет больше света, чем чистый, ведь работает в режиме повышенной нагрузки. Грязные кондиционеры тратят на 5-10% больше электроэнергии. Поэтому регулярная очистка кондиционера экономит ваши деньги. Кроме того, не забывайте выключать кондиционер от сети, когда не используете его.

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Защита вашего здоровья

Кондиционер не просто охлаждает воздух, но и очищает его. Если его долго не чистить, внутри него образуется плесень, грибки, бактерии и микробы. Поэтому каждый раз при включении устройства эта грязь разлетается в воздухе, которым вы дышите, вызывая различные заболевания дыхательных путей. Также, грязный кондиционер неприятно пахнет и наполняет этим запахом помещение.

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