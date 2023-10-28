Растет быстрее и здоровее: как самостоятельно сделать удобрение для орхидеи

Орхидеи будут расти почти везде при условии соответствующих условий. Как только появится первое цветение, садоводы могут ждать ежегодного цветения.

Чтобы гарантировать повторное цветение, эксперты рекомендуют использовать удобрение. Выбор правильного удобрения имеет немаловажное значение, сообщает Express.co.uk.

Среди наиболее уважаемых органических удобрений – рисовая вода, содержащая фосфор и белок, среди других питательных веществ. По словам экспертов, они способствуют ускоренному росту, здоровым листьям орхидеи и более крепкому, большему корню цветка.

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Лучше всего подходит коричневый рис. Его скорлупа содержит ниацин, тиамин, рибофлавин и фолиевую кислоту, многих из которых нет в белом рисе.

Какой бы рис вы ни использовали, дайте воде остыть до комнатной температуры, прежде чем высыпать в горшок.

Кроме того, раствор можно добавить в бутылку с пульверизатором после ферментации и нанести на корни растения по утрам. Важно отметить, что так же, как подкормка орхидей будет побуждать их к повторному цветению, слишком большое количество удобрений будет препятствовать способности растения к оплодотворению.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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