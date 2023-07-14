Раз-два и готово: соленые помидоры на зиму, которые не надо консервировать
Если вы любите квашеные помидоры и планируете уже готовиться к зиме, стоит обратить внимание на простой рецепт вкусной закуски, которую легко готовить и не нужно заниматься медленным консервированием.
Для этого рецепта лучше всего подойдут толстокожие томаты среднего размера. Их лучше квасить целиком.
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Составляющие:
- 2,5 кг свежих помидор;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- укроп с соцветием – 1 веточка;
- корешок или листок хрена;
- листья из вишни и смородины – по 4-5 штук;
- 2 столовые ложки соли с горкой;
- чайная кровать сахара.
Как готовить:
В чистую и стерилизованную банку на дно выложите чеснок, укроп, хрен, листья вишни и смородины. Вымойте помидоры и наложите в банку. Засыпьте соль и залейте холодной водой. Закройте банку капроновой крышкой и поставьте в темное прохладное место.
Через сутки закрытую банку нужно перевернуть, чтобы соль растаяла и равномерно распределилась в рассоле. Затем банки с помидорами нужно перенести в погреб, где вы храните консервацию.
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