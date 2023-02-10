Разбилось зеркало: что делать, чтобы не было беды

Есть ряд примет и предрассудков, в которые мы верим и по сей день. Например, когда разбивается зеркало, даже самый уверенный в себе скептик может испытывать тревогу – сразу же вспоминается примета смерти в семье или семь лет несчастий. Зеркала издавна наделялись магическими свойствами. К примеру, они были, да и остаются, одним из способов гадания. Волшебники и колдуны всегда использовали зеркала в своих ритуалах. Неудивительно, что с зеркалами связано множество примет и предрассудков, но корни этого явления лежат гораздо глубже.

Люди, жившие в древности, не имели зеркал, но могли видеть собственное отражение в глади воды. Природа отражения была для них непонятна и беспокоила, поэтому с давних пор любой предмет, обладавший свойством отражать изображение, наделялся магическими свойствами.

Несмотря на то, что мы живем в век технологий, первоначальный страх перед непознанным сохранился на уровне инстинкта. Жизнь в тревоге – не наш вариант, поэтому предлагаем узнать, какие опасности таит в себе разбитое зеркало и как нейтрализовать негативные последствия.

Обязательно ли разбитое зеркало принесет беду

Некоторые источники говорят, что разбитые зеркала не стоит так сильно бояться. Да, если зеркало разбилось в комнату больного человека, значит, он скоро наверняка пойдет на поправку.

У разных народов разные приметы. Да, французы считают, что разбитое зеркало приведет к разладу в семейной жизни, испанцев – к раннему старению, англичане верят – из-за трещины идет здоровье. А еще они считают, что разбитое зеркало обещает потерю друга.

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Еще, оказывается, имеет значение количество обломков. Если разбилось зеркало на обилие обломков, с прыжки, возможно, что в этом доме наоборот, скоро произойдет радостное событие. Свадьба, например.

Эзотерики считают, что зеркало в доме накапливает энергетику, причем как положительную, так и отрицательную. Согласно приметам, последствия разбитого зеркала могут быть разными. Если на стекле прошла трещина, это свидетельствует о том, что у семьи произойдет конфликт. Если зеркало полностью разбилось – значит крах надежд.

Как правильно убрать разбитое зеркало

Не прикасайтесь к обломкам голыми руками, чтобы, во-первых, не пораниться, а во-вторых, не забрать негативную энергетику. По народным приметам зеркало собирает всю отрицательную энергию в доме и разбивается только тогда, когда лимит уже превышен. Для уборки битого стекла обязательно наденьте перчатки и старайтесь не смотреть в обломки, чтобы не привлечь к себе несчастье. Лучше накрыть их темной тканью и содержание с помощью веника и совка

Что делать с осколками

По народным поверьям, разбитые обломки лучше всего отдать земле, то есть закопать глубже – так они уж точно не смогут вам навредить. Если же такой возможности нет, нужно как можно быстрее от них избавиться любыми способами. Главное не оставлять их надолго в доме (и уж точно нельзя хранить разбитые или треснувшие зеркала!)

После того, как все отломки будут уничтожены, тщательно вымойте поверхность, где они лежали. Чистая проточная вода поможет прогнать злых духов и разогнать отрицательную энергию. Эзотерики также советуют использовать святую воду, а также зажечь на месте события церковную свечу на 2-3 часа. Почему бы и нет: чем черт не шутит – вдруг это действительно работает?

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