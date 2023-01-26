Размер субсидии украинцам могут изменить: куда обращаться

С начала 2023 года в Украине изменился подход к начислению государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Эту функцию получил Пенсионный Фонд Украины, ставший "администратором системы".

Граждане и домохозяйства, получавшие субсидию в прошлом отопительном периоде, продолжают получать помощь автоматически. Если же нужно произвести перерасчет уже назначенной жилищной субсидии, следует обратиться в органы ПФУ по месту жительства.

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Перерасчет может быть произведен:

неработающим пенсионерам – если гражданин уволился с работы, а его зарплату учитывали в периоде, когда производился расчет субсидии;

украинцам, которые подают дополнительные документы по уточнению размера дохода, с учетом которого назначена субсидия;

нетрудоспособным гражданам без работы, проживающим сами – в случае, когда требуется назначение жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья.

"С учетом указанного доходы за III и IV кварталы 2022 года для вашего домохозяйства будут учтены во время назначения жилищной субсидии с мая этого года", — отметили в Пенсионном фонде.

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Как оформить субсидию?

Право на жилищную субсидию имеют граждане с низким доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги;

Чтобы рассчитать размер субсидии, на которую можно рассчитывать, следует воспользоваться специальной формулой.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, а также декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением льготы.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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