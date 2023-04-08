Разноцветные яйца на Пасху: как покрасить пасхальные яйца замороженными ягодами

Яйца на Пасху можно окрасить как искусственными, так и натуральными красителями – например, луковой шелухой, куркумой или соком красноголовой капусты. А еще – могут пригодиться замороженные ягоды.

В ягодном пюре вареные яйца можно оставлять на длительное время – на их вкус это не повлияет. А вот цвет будет насыщеннее.

Как покрасить яйца черной смородиной.

Отварите яйца с белой скорлупой и остудите до комнатной температуры.

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Возьмите горсть предварительно размороженных ягод и тщательно вотрите их в яйцо. Чем больше ягод, тем интенсивнее будет цвет. Пусть яйца полежат полчаса на тарелке. Если добавить уксус к ягодам, цвет будет более стойким.

Затем возьмите ватный диск, смочите в масло и осторожно натрите пасхальное яйцо, чтобы цвет был еще и блестящим. Черника – для синих и голубых оттенков

Отваренные яйца с белой скорлупой обсушите. Чернику перебейте блендером и капните немного уксуса. Яйца обваляйте в пюре и оставьте на 15-20 минут. Затем оботрите салфетками.

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Для золотистого цвета возьмите горсть клюквы. Яйца с белой скорлупой варите с клюквой 10 минут. Оставьте в окрашивающем теплом растворе на два-три часа.

Покрасить яйца помогут клубника, клюква, малина, черника и калина (свежие или замороженные). Раздавленными ягодами просто натрите скорлупу отварных яиц и оставьте в ягодном пюре на час-два. Пюре не смывайте, а стирайте бумажными полотенцами или салфетками.

Напомним, что замечательной идеей обрадовать близких вкусным десертом на Пасху является приготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.

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