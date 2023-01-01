Разведка выяснила, сколько еще мощных ударов россия способна нанести по Украине

российская федерация вынуждена изменить тактику массированных обстрелов Украины. Это произошло, в частности, из-за того, что на России есть недостаток для производства новых ракет.

Об этом, как сообщает пресс-служба ГУР, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, россияне начинают ощущать действие антироссийских санкций.

"Мы видим влияние экономических санкций на российскую федерацию. Они пытаются обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать", – сказал он. Скибицкий добавил, что россия уже испытывает недостаток баллистических ракет "Искандер", ощутимая и недостаток "Калибров" и крылатых ракет воздушного базирования, таких как Х-101, Х-555.

В разведке считают, что россияне способны нанести по Украине еще 2-3 мощных удара из высокоточного вооружения.

Однако, отметил представитель разведки, производство ракет на россии не прекращается. Об этом свидетельствуют, в частности, обломки ракет, которые российские интервенты запускают по мирным городам и селам Украины. В частности были обнаружены обломки боеприпасов, изготовленных в конце 2022 года.

"Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов", — пояснил Скибицкий.

По его словам, террористы из России начинают комбинировать боеприпасы для атак по Украине. Также они изменяют тактику обстрелов, используя для этого иранские беспилотники и старые ракеты, а также высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.

По данным ГУР, в россии ощутимым стал и дефицит РСЗО и артиллерийских снарядов калибров 122 мм, 152 мм.

Главное управление разведки узнало, что этот дефицит россия покрывает благодаря поставкам из других стран, в том числе из Беларуси.

Напомним, россия могла накопить технологии и микрочипы для создания высокоточных ракет за несколько лет до полномасштабного вторжения. На эти действия рф могла пойти из-за введенных против нее санкций.

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