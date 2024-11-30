'Реал' уволит Анчелотти: временным тренером станет Сантьяго Солари

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение об увольнении главного тренера Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает портал Elgoldigital.

Временное решение

Место итальянца временно займет аргентинский специалист Сантьяго Солари. У Солари уже есть опыт работы с "Реалом" — в сезоне 2018/19 он возглавлял клуб в течение почти шести месяцев. Ожидается, что он останется на посту до конца текущего сезона.

Долгосрочный план

По информации источника, после завершения сезона руководство "Реала" планирует назначить главным тренером Хаби Алонсо, нынешнего наставника немецкого "Байера". Перес видит в нем перспективу для построения новой команды.

Эти кадровые изменения демонстрируют стремление мадридского клуба вернуться к успешным результатам на внутренней и международной аренах.

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