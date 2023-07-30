Редкую серебряную монету, которой платили налоги в Иерусалимском Храме, нашли в пустыне (фото)

Редкую старинную монету, датированную временем Первого еврейского восстания против Римской империи, нашли в Иудейской пустыне.

Как сообщает Israel Antiquities Authority, исследователи обнаружили серебряную монету в пол шекеля, которой около 2000 лет. Монета была найдена в природном заповеднике Эйн-Геди, расположенном в Израиле на западном берегу Мертвого моря.

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Серебряная монета датирована первым годом Первого еврейского восстания против Римской империи.

"Во время недавней работы инспекторы IAA наткнулись на монету на земле у входа в пещеру в районе Эйн-Геди. Монета была отчеканена в Иерусалиме и датирована 66/67 гг. нашей эры, примерно во время Первого еврейского восстания. Восстание, продолжавшееся между 66 и 70 годами нашей эры, было восстанием евреев против римского владычества на древней территории Иудеи", – говорится в сообщении.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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