Реформа МСЭК: что будет с пенсиями по инвалидности: ответ Минсоцполитики

Министерство социальной политики опровергает дезинформацию о реформе системы социальной поддержки лиц с инвалидностью и работе МСЭК, активно распространяющейся в социальных сетях.

Ведомство отмечает, что все законные выплаты пенсий по инвалидности будут сохранены в полном объеме, независимо от изменений в работе МСЭК или реформирования системы. Никаких сокращений выплат для граждан, получающих их на законных основаниях, не планируется. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

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Главная цель реформы – усовершенствование системы социальной поддержки людей с инвалидностью. В частности, предполагается:

ускорение процесса назначения помощи

уменьшение бюрократической нагрузки

повышение прозрачности и удобства системы для граждан

Министерство призывает не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

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